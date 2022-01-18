基隆新增一例本土確診個案，為桃園機場防疫計程車司機（案18020），17日定期採檢陽性，CT值12、已接種第三劑疫苗，個案足跡單純，大多時間皆待在車上，有時會在機場航下處理業務，近半個月僅回家2天，與家人接觸不多，目前市府匡列3人居家隔離，昨PCR採檢陰性。

基隆市長林右昌表示，衛生局昨接獲中央流行疫情指揮中心通知，本市有一名本土陽性的確診個案，初步疫調個案為40多歲男性，擔任桃園機場防疫計程車司機，在機場連續發生群聚案後，每3天實施PCR篩檢，昨定期採檢陽性確診，目前無癥狀，已安排進入部立基隆醫院治療。

據個案自述，平時工作皆有配戴防護衣、手套、N95口罩及護目鏡，車上也有懸掛隔離簾，除載運機場檢疫對象外，還有承接桃園市衛生局列管各種檢疫對象疏運業務，並未載運一般乘客。

林右昌說，個案平時多待在防疫計程車上，三餐大多叫外送在車上用餐，僅在擔任值班人員時會在航廈上客處引導乘客及車輛，因擔任車隊組長每2到3日會短暫的回到機場第一、二航廈的車隊休息室處理行政業務。

另外，個案有3名同住家人，妻子與2個兒子，因春節專案期間防疫車隊工作量爆增，近期只有在13日及15日返回基隆住家，其中13日於白天返家休息，未與家人接觸，15日則短暫相處約30分鐘，未配戴口罩。基隆市衛生局昨天下午2點已安排3人採檢，PCR皆為陰性，目前居家隔離中。

林右昌強調，將持續進行相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，也提醒民眾，面對疫情不要輕忽，也不要掉以輕心，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。