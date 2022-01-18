由於市場擔憂全球通膨又會大增下，KOSPI出現震盪走勢，目前在2883.23點，跌6.87點或0.24%。同時，韓元則走升。
韓股已連3天走低，加上當地央行上周再度升息，市場觀望氣氛濃後，大型科技與汽車類股領跌。
三星電子跌0.26%，SK海力士跌1.18%，Naver跌0.73%，現代汽車跌0.98%，浦項鋼鐵也跌2.22%。
盤中，只有電動車電池製造商表現較好，三星SDI漲5.62%，SK Innovation也漲3.58%。
美元兌換韓元在1187.8價位附近，韓元升4.9元。
由於市場擔憂全球通膨又會大增下，KOSPI出現震盪走勢，目前在2883.23點，跌6.87點或0.24%。同時，韓元則走升。
韓股已連3天走低，加上當地央行上周再度升息，市場觀望氣氛濃後，大型科技與汽車類股領跌。
三星電子跌0.26%，SK海力士跌1.18%，Naver跌0.73%，現代汽車跌0.98%，浦項鋼鐵也跌2.22%。
盤中，只有電動車電池製造商表現較好，三星SDI漲5.62%，SK Innovation也漲3.58%。
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