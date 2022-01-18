《天使之戀Online》最新資料片於1月19日上線，米迦勒學園長緊急號召小天使集結於伊甸園大陸，在演變成真正的戰火前，跟隨女神雅典娜一同阻止無謂的戰爭！

距離伊甸園大陸的遠方大陸上的國度赫斯王國響起了戰爭的號角，遠方的居民為了告知伊甸園大陸的人們，並尋求協助，在伊甸園大陸的主城中出現了一些有著深厚信仰的信者。他們背負著來自神祗的神諭，並來到了這塊伊甸園大陸尋找傳說中的幫手，據說只要能說服這名幫手回去一同協助便能阻止這場無謂的爭端。

位於哈伊斯大陸的赫斯王國是由神祗與信者們共同生活的戰士國度，在這人們會根據各自的意願信仰眾神，並獲得來自眾神的庇護，並藉由在競技場之中彼此切磋，獻上精彩的技藝給眾神觀賞。但這樣的國度卻突然仇視伊甸園大陸，並試圖發起爭端，究竟這一切是什麼原因所導致，看來必須親自前往了解才能夠知道。

《天使之戀 Online》前進勇士之國 迎接喜氣的歡樂新年

除此之外，伊甸園大陸為了迎接全新的一年，自1月26日起至2月16日止，米迦勒學園長特地於遊戲內派『伍鬆』到天使學園舉辦『鮮肉獻福饗宴』活動，只要將『上等鮮肉』交給『伍鬆』就可以進行抽獎！除了有機會獲得稀世珍寶，還能夠從『伍鬆』那獲得『獻福食券』，可兌換各式精美好禮！祝福各位玩家抽大獎過好節。

全新的精靈法術。

新地圖與新怪物登場。

《天使之戀 Online》前進勇士之國 迎接喜氣的歡樂新年

《天使之戀Online》全新改版「戰戈詭影」，預計於1/19(三)釋出，詳細活動資訊佈告於官方活動頁。