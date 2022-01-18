美內華達號戰略核潛艇高調進駐關島

美媒《有線電視新聞網》（CNN）引述美軍消息表示，搭載20枚三叉戟彈道導彈和數十枚核彈頭的內華達號(USS Nevada)俄亥俄級戰略核潛艇，駛入位於關島的美國海軍基地，這是2016年以來美國首次公開彈道導彈核潛艇進入關島，有明顯對中威懾意。但俄羅斯媒體認為，關島靠台灣更近，中美兩國間在台灣問題上越來越多的爭執，未來還會有更多類似的武力展示行動。

陸媒《環球網》指出，CNN的報導引述美國分析人士表示，內華達號戰略核潛艇停靠關島並罕見地公開訊息，這是在印太地區局勢日益緊張的情況下，美國向其盟友和對手發出的訊息，未來華盛頓可能會進行更多此類軍事展示。

倫敦國王學院戰爭與戰略教授阿萊西奧．帕塔拉諾稱，除了政治信號，內華達號在該地區的存在提供了學習反潛的機會。

報導指出，俄媒《今日俄羅斯》（RT）強調，關島在台灣附近，那裡有美國領土上距離中國最近的美軍基地，距離台灣不到3000公里。美國核潛艇訪問關島，正是中美之間的爭執越來越多之際進行的，尤其是在台灣問題上。

據瞭解，美國目前擁有18艘俄亥俄級戰略核潛艇，4艘被改裝為巡航導彈核潛艇，其他的14艘搭載“三叉戟”彈道導彈。這艘“內華達”號於1986 年服役，是一艘執行時間已經超過35年的老艇。預計首艘俄亥俄級將於2029年退役。美國海軍稱，該型核潛艇平均出海77天后，會在港口進行大約一個月的維護和補給。

《環球網》特別指出，去年末中共國防部發言人曾用「三個常態」描述解放軍在台灣周邊海空域頻繁的軍事行動，分別是：解放軍常態組織各種戰環台巡航，常態組織多兵種抵近台島周邊巡航，常態在台島附近海空域組織實戰化聯合演練。美方認為中共這些軍事行動增加了印太地區武裝部隊誤判的可能性，因此加強台灣自衛能力是一項緊迫任務。但中共軍方表示，有關軍事行動是為捍衛國家主權與領土完整，維護台海地區和平穩定。