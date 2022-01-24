新北市教育局與台灣正念發展協會合辦7場「生命教育、幸福有品校園」正念教育推廣研習，今在線上舉辦最後一場，教育局長張明文表示，教師的身心靈的狀況非常重要，期待正念研習提供老師壓力減輕的方法，讓情緒得到舒緩與控管，並將正念減壓方法融入教學及活動中，讓學生學習到情緒管理，營造有品德且幸福的校園。

教育局說明，正念是用深呼吸或調整呼吸方式，讓身體察覺自我，調整自我情緒，

新北市2020年起與台灣正念發展協會合作辦理推廣正念教育融入教學研習，2021學年度已在雙峰、建國、新興、育德及厚德國小辦理5場學校場及1場全市型線上講座，加上今天場次有250位高中以下學校教師參與，7場次共850名教師報名。

擔任講師的台灣正念發展協會資深顧問張振興指出，正念教育經過數十年科學實證研究，在英國已培養超過5千名校園正念老師，美國也發展出40多種正念教育課程，得到許多正面效應。研究發現老師學習正念能有效提高工作效率，也降低倦怠及負面情緒，且能提高覺察並知道如何自我照顧。國內也有多所大學將正念融入課程，讓學生調節注意力，學習自我接納並懂得如何放鬆平靜。

參加研習的厚德國小林文君老師表示，學習照顧好自己是非常重要的事，透過研習練習關注每個當下，並須提醒自己時時保持覺察、開放與接納的態度，後續會努力將正念帶回校園，幫助學生學習正念減壓、穩定情緒及活在當下，將會是一輩子受用。

推廣正念教育，新北市2021學年度起也在鶯歌工商成立正念基地學校，更全國首創與明德高中射箭隊、安溪國中羽球隊、鶯歌工商棒球隊以及厚德國小體操隊等4所不同專長種類體育班學校合作，由台灣正念發展協會推薦專業師資，進行10週融入式正念課程，張明文說，運動選手的心靈素質重要，才能在場上發揮最大潛能。

鶯歌商工體育組長吳昭儒表示，正念心智訓練與專項術科訓練一樣重要，學校棒球隊已經逐步實施。以高一投手黃弘劼為例，他在2021年新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽中藉由「正念呼吸」調整在場上穩定性，更奪得首戰勝投展現正念成果。