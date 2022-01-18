美國、加拿大貨運往來相當頻繁，大量生鮮蔬果都是透過卡車運送，然而受到新變異株Omicron確診病例不斷擴散影響，跨境司機人手嚴重不足，使得從亞利桑那運往加拿大的蔬果成本短短一周上漲25%，不過近期美、加同步祭出司機必須完整接種疫苗才能入境的規定，遭貨運業者警告，此舉恐怕再讓物價繼續狂飆。

綜合外媒報導，近期兩國邊境管制規定升級，加拿大於15日實施新規定，美國的卡車司機必須完整接種疫苗，才准入境，如果未接種疫苗，則須出示72小時內核酸檢測結果陰性報告，並接受14天強制隔離。

美國則預計在22日啟用新規，來自加拿大的卡車司機須接種兩劑美國認可的新冠肺炎疫苗，否則會遭到拒絕入境，有不具名的卡車運輸公司和製造業者警告，此舉將加劇供應鏈動盪，導致物價進一步上漲。

事實上，美國卡車運輸協會提供的數據顯示，美國卡車司機中，完整接種疫苗的人數最多僅5、6成，加拿大貨運聯盟主席Stephen Laskowsi也指出，從調查數據來看，該國超過有1成的卡車司機沒有接種疫苗。

傳染力極強的Omicron變異株造成全球疫情再起，美國許多運輸物流等重要部門都因染疫出現人手不足狀況，全美各地的超市貨架空蕩蕩，包括牛奶、麵包、肉類、罐頭和清潔用品等民生必需品，全都被掃購一空，物價也因此居高不下。