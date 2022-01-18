在《華燈初上》中飾演熱血刑警的章廣辰，戲劇印象中的熱血與慷慨激昂竟然是「裝出來」的？就像他在攝影棚拍照時，也是一貫的冷靜與低調，與螢幕上判若兩人。他笑說自己本來就是比較慢熱的人。對很多事情也是要花一段時間才能進入情緒，並直言阿達這個刑警角色並不好演，還笑說每次演阿達的戲時，都要先做很多伏地挺身並拍下自己臉頰，把腎上腺素逼出來才能演好這個角色。

「這個角色需要非常多的能量，演這個角色可以說非常用體力，如果情緒不夠多就無法演的好，所以情緒起來後我通常讓角色順著情緒繼續演下去，反而可以有很多意外的收獲。」模特兒出身的他，直言模特兒和演員其實有很多相似之處，例如模特兒是把身體借給別人，讓它變成一個道具，模特兒並不是主角；而演員則是把自己變成另一個人，某種程度來說也屬於把身體借給別人。

他說自己長期在幕前拍攝、演戲，但其實他最想做的是轉往幕後發展並挑戰寫劇本。他認為要能把時尚過的平凡，把生活變成一種態度，才算是活的時尚。他更推崇作曲家阪本龍一，盛讚他能將生活完美融入各種時尚氛圍，是他心中的時尚icon。

章廣辰以星辰光動能腕表搭配另一套正式西裝，相當華麗。星辰光動能腕表2萬800元。（攝影JOJ Photo 服裝提供ck Calvin Klein）

而此次戴上星辰表Gent’s電波腕表展現自己的男子魅力，他說最喜歡俐落，實用型十足的商品，就連服裝和配件挑選時也以實用型為主，而好保養又好搭配的電波表就十分對他的胃口。也因為電波表具有自動對時和精準等特性，外型顯眼又時尚，他笑說就算搭配的樸素一點，手上的腕表也很搶眼。

星辰光動能計時腕表1萬1900元。（Citizen提供）

星辰自動上鏈迷彩腕表1萬4800元。（Citizen提供）

星辰自動上鏈腕錶，綠面相當搶眼，預計二月上市但已接單接到手軟。（Citizen提供）