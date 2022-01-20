擁有10多萬粉絲的時尚博主尹渥與詠童，疫情期間進行藝術整合創作及建立新品牌「REPHAIAH.T」，在台中舉辦首場聯合發表會，獨特的「美式中國風」百萬畫作亮相，以收藏級的翡翠結合畫作，每幅作品都含有寓意與祝福，期盼透過作品傳遞「以藝平疫」的正能量。今年也將展開世界巡展之旅，並將進軍目前最夯的加密藝術NFT市場。

24歲的詠童和28歲的尹渥，是一對擁有老靈魂的神仙眷侶。其中，被粉絲封為「正能量女神」的詠童，每天在她的IG帳號發佈正能量與身心靈的訊息，日日不間斷，21歲起便連續擔任直播平台代言人3年，年均收入2000萬元。

另一半尹渥，可說是十八般武藝樣樣通，除了音樂製作及商業設計，還會寫歌、填詞、繪畫，此次在台中發表會上，還特別為每幅畫作創作詩篇。由於倆人平時在IG經常分享穿搭照，時髦的穿搭風格，受到大批粉絲的追捧，詠童因此推出全新理念的珍珠品牌「REVIVE639」。

而疫情期間，倆人除了持續透過網路平台傳遞正能量，更積極籌畫共創的新品牌「REPHAIAH.T」，並選在台中舉辦首場聯合發表會。詠童表示，經過多年磨合，確認彼此是靈魂伴侶，「REPHAIAH.T」可說是代表著二人完整的靈魂精神，目前規劃在2022年2月22登記結婚。

尹渥與詠童表示，這次同根生的主題，是希望可以喚起人們愛人如己的意識，推廣無國界、無性別、回歸靈魂，遵行宇宙最高精神—為愛而生。尹渥特別介紹其中一幅作品「人言可畏」，就像圖中的嘴巴會發出好的聲音與壞的聲音，「其實它們傷害不了我們，我們只要走自己的路即可！」

尹渥在2020年被匿名爆料者在網路上攻擊，如今匿名爆料者已受司法制裁，賠償金額更高達100萬。尹渥心有所感創作出這幅作品，他認為，人與人之間有許多說不清的對錯，因為每個人的角度不同，看到的風景自然不同，也因為存在著這些複雜，所以更想透過畫作，去給予世界多一點正能量。

在環工業經商長達30多年的尹渥父母，十分低調，公司從製造大型工業用污水過濾系統到安裝工程，市值粗估逾10億元，此次在兒子與準媳婦的發表會上難得公開亮相。尹渥的媽媽說：「我們的家庭教育很嚴格，孩子要什麼得自己去爭取，看到兒子能展現出這麼好的成績，身為父母真的很欣慰。」

首場聯合發表會中的每幅畫作，都是由尹渥負責設計繪圖，詠童負責配色，現場並發表獨特的「美式中國風」百萬畫作，以收藏級的翡翠結合畫作，每幅作品都含有寓意與祝福，發表會當天，文化局副局長曾能汀及國民黨市議員吳瓊華民進黨市議員何敏誠皆到場參與剪綵儀式。