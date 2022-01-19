雲豹能源科技（6869）、祥翊製藥（6676）兩家公司同時在今（19）日掛牌興櫃一般板，掛牌價各為70元、32元，興櫃主辦券商分別為元富證券及元大證券。

雲豹能源在今年1月7日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是其他業。雲豹能源成立於2016年2月間，主要經營業務是再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務，送件時資本額為11億2709萬元。

雲豹能源2020年業績，營收2億1142萬元，稅前盈餘2億1553萬元，稅後盈餘1億8225萬元，每股盈餘2.54元。自結2021年前11月營收5億2080萬元，稅後虧損4077萬元，每股虧損0.32元。

祥翊製藥也是在1月7日申請登錄興櫃一般板股票，產業別是生技醫療業。祥翊製藥成立於2005年2月間，主要經營業務是新藥、學名藥，送件時資本額為13億8525萬元。

祥翊製藥2020年業績，營收4億1994萬元，稅前及稅後虧損均為1億176萬元，每股虧損0.79元。自結2021年前11月營收2億1957萬元，稅後虧損1億5118萬元，每股虧損1.09元。