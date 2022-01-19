薰衣草節主廚套餐，來感受料理不同層次風味和動動手的樂趣吧。（薰衣草森林提供）

除了主角薰衣草，還有河津櫻、櫻花海棠陸續綻放，為森林蒼翠增添繽紛色彩。（薰衣草森林提供）

走入春季最夢幻的紫色薰衣草夢境。（薰衣草森林提供）

新年伊始是種子發芽、成長的時刻。充滿無限希望和朝氣的起點，也是各色花開的季節，薰衣草森林除了主角薰衣草，還有河津櫻、櫻花海棠陸續綻放，為森林蒼翠增添繽紛色彩。

薰衣草森林在今年薰衣草節以「花神祈夢祭」做主題，結合浪漫的波西米亞風格設計，運用垂墜和編織的手法，在森林進行大型地景設計裝置，園區將滿溢如夢一般自由、無拘無束的愜意氛圍。

薰衣草森林將波西米亞元素運用在薰衣草節設計裝置中，希望讓旅人觀景後，心有所向、祈願與夢想的意念油然而生。今年初，森林的系列料理也非常熱鬧，搭配薰衣草節，主廚特別研發色彩繽紛又香氣十足的料理：花神派對蕃茄烤豬排、攪攪樂園紫薯濃湯、軟QQ麻糬麵包。

花神派對蕃茄烤豬排，以新鮮番茄碎鋪在豬排上進爐烘烤而成。上菜時別急著吃，請先閉上眼睛聞一聞烤豬排與佐醬的香氣，感受食材本身的美好。接著慢慢淋上用薰衣草籽、乾燥玫瑰、紅胡椒粒等調製而成的私房佐醬，將美食送入口中，感受香氣在舌尖迸開的滋味，彷彿瞬間置身異國花園。

攪攪樂園紫薯濃湯，白色的牛奶乍看之下毫無新奇，拿起湯匙緩緩攪拌吧，紫薯隨之在牛奶中散開，湯品色澤由白轉紫，才知道主廚在料理中暗藏巧思，讓旅人充分體驗饗食的樂趣。在薰衣草節的周末午後，也會舉辦祈福儀式，小天使穿上白色系列波西米亞風服飾，戴上薰衣草頭冠、手持火把，帶領旅人在花園巡行，一起在祝福的樂聲中迎接春天到來，讓旅人有更多體驗。