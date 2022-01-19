義大利時尚精品集團普拉達(Prada)表示，由於對奢侈手提包和服飾的受壓抑需求獲得釋放，去年的銷售估大幅彈升，營收超過疫情爆發前的水準。

在臨時的財務公告中，Prada周二指出，按固定匯率計算，集團去年銷售成長41%，達到33.64億歐元(約38.3億美元)，較2019年水準高出8%。

Prada在疫情嚴重時期，將重點轉向高檔市場和線上銷售，以重振業務；但迫使零售商關掉實體門市。

與其它奢侈品集團一樣，受禁錮的消費者仍渴望奢侈品購買，Prada業績出現彈升。另外由於奢侈品產品的生產主要仍是在歐洲，所以供應鏈沒有受到太多衝擊。

奢侈品集團龍頭LVMH集團預計在下周公布財報。

Prada表示，去年下半的銷售增速尤其加快，包括電商的零售網絡銷售年增27%，與2019年同期比較也增加21%。Prada預計在三月前公布全年業績。

受惠於零售通路的貢獻和不折扣的全價政策，去年下半的核心獲利也明顯增加。集團也可能在2021年底出現淨盈餘。

執行長Patrizio Bertelli說，Prada集團有能力和資源來讓自己與眾不同，實現未來的增長目標。他並在11月指出，可以在3到4年內把家族所有的經營交給自己兒子Lorenzo。

儘管Prada 2021年的銷售額仍低於創紀錄的36億歐元，成長率也落後於LV和愛馬仕，但復甦力道一直在加速，分析師表示，該義大利品牌的發展勢頭強勁。