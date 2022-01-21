德國體育用品製造商Puma周四公布優於預期的上季銷售和核心獲利，指出由於全球需求強勁，抵銷了新冠傳染病影響供應鏈限制。

Puma先前曾警告供應鏈短缺和製造中斷，將讓產品在2022年之前出現短缺。去年由於疫情爆發，一家鞋類主要供應商在越南工廠關閉了數個月。

Puma說，第四季銷售經幣值調整後為增加14%，來到17.7億歐元(約20.1億美元)，高於Refinitiv調查分析師的預期16.3億歐元。

Puma股價周四盤中一度高彈1.8%，終場收漲1.2%，報95.5歐元。

該公司表示，上季稅息前獲利(EBIT)為6500萬歐元，高於2020年同期的6300萬歐元，並且也遠高於分析師平均預測的4700萬歐元。

運動鞋製造商Puma在2021年全年表現優於愛迪達(Adidas)和耐吉(Nike)。愛迪達訂於3月9日公布財報，耐吉在上個月底公布第二財季的營收增加1%。

Puma將在2月23日公布全年業績報告。