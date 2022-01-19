受惠晶圓代工廠擴大光罩委外釋單，光罩(2338)2021年營收創新高，今年晶圓代工業持續暢旺，光罩也持續漲價，有利今年營運再挑戰新高。今早股價抗跌並守穩百元關卡。

光罩2021年營收60.77億元，年增30.23%，並創歷年新高。光罩2021年前三季營收43.79億元，本業穩健加上業外挹注，2021年前三季EPS為4.41元，賺贏2020年全年的3.34元。

光罩近年跨入12吋晶圓光罩市場，在90奈米、65奈米等較高階製程逐步進入量產，40奈米預計今年初導入量產。公司已於2021上半年啟動28奈米製程規畫，預期在2022年第三季送樣，2023上半年導入量產，可望增添未來業績成長動能。

展望今年，法人表示，目前光罩交期大幅拉長，且產能依舊供不應求，台灣光罩於首季已啟動新一波價格調漲，搭配公司對12吋成熟製程晶圓光罩擴充產能，看好今年本業續旺，全年營收可望再挑戰新高。

隨著晶圓代工廠爭相擴充成熟製程產能，支撐光罩需求居高不下，加上設備機台取得不易，光罩代工廠交期不斷拉長，據了解，台灣光罩已於本季順利調漲產品報價，推測今年上半年漲幅可達10~30%。

全年來看，隨著晶圓代工廠持續擴大成熟製程光罩委外釋單，帶動光罩今年營收仍具成長力道，加上業外轉投資整體表現可望優於去年，將推升光罩今年整體營運再挑戰新高。