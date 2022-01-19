台中市警局烏日分局新任分局長吳銘淵，本月17日才從豐原分局調至烏日，昨天清晨卻在宿舍突然吐血，所幸緊急向分局員警求救並送醫，目前在加護病房治療中。據了解，吳銘淵有肝硬化、肝纖維化等病史，疑因肝腫瘤破裂才導致吐血情況。