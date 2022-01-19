烏日警分局長調任首夜吐血！疑肝腫瘤破裂緊急送醫 13:002022/01/19 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏日警分局新任分局長吳銘淵就任隔天凌晨就吐血，目前在加護病房治療。(翻攝照片／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市警局烏日分局新任分局長吳銘淵，本月17日才從豐原分局調至烏日，昨天清晨卻在宿舍突然吐血，所幸緊急向分局員警求救並送醫，目前在加護病房治療中。據了解，吳銘淵有肝硬化、肝纖維化等病史，疑因肝腫瘤破裂才導致吐血情況。 民眾抱怨開單「像流氓」投訴1999 警公開密錄器畫面反擊 3度偷拍女警洗澡 北市男警電腦搜出「出浴片」檢求重刑 #吐血 #肝腫瘤 #烏日警分局 #吳銘淵 #破裂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏日林新醫院慶5周年 熱血醫護挽袖救血荒 19:102022/01/12 生活 台南白河警分局防搶演練如電影情節 歹徒求愛不成反目行搶 15:492022/01/11 社會 出動百名警力追查歌友會795名會員 鄭文燦慰勉中壢警分局助疫調 15:382022/01/09 生活 苗栗通霄、苑裡年貨採買違規多 通霄警分局加強取締 16:442022/01/16 寶島 亂刀活活砍破老婆頭顱抱屍睡 狠夫有逃亡之虞羈押 07:262022/01/15 社會 新北新任警分局長交接 局長黃宗仁期勉落實社區警政 12:562022/01/17 社會 控警偏袒執法不公 坤輿按鈴控告竹南警分局長林永勝瀆職 15:212022/01/18 社會 松山之亂！男砸毀警用電腦判太輕 警分局提上訴 18:452022/01/18 社會 豐原慈濟宮捐250組爆閃燈 點亮交通平安燈 18:512022/01/11 寶島 致命危機 主動脈瘤如不定時炸彈 04:102022/01/09 焦點要聞 苗栗批警執法不公 坤輿抬棺抗議 04:102022/01/19 地方新聞 清水警所寒冬送物資 波麗士揮毫贈春聯 13:582022/01/15 寶島 綠光乍現！物流董娘偷吃司機「我發現中妳的毒」 下場出爐 16:432022/01/15 社會 社會熱門新聞 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 拉法葉艦成「愛之船」 1女兵同劈3艘艦5士官 海軍震怒全汰除 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 加國返國男住北市防疫旅館5天 上午暈倒送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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