不少民眾趁著雙11優惠購物，結果就是大量的包裹塞爆物流公司的倉庫。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不少民眾趁著雙11購物節剁手狂買，一名男網友在物流公司工作，貼出倉庫被包裹塞爆的慘況，數不清的紙箱堆滿整個空間，誇張景象讓人看了嘖嘖稱奇，也有不少網友心虛坦承，雖然努力克制了，但還是不小心爆買，甚至有人一口氣買了18罐奶粉。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文分享「雙11購物節的包裹海」，從畫面中可見，巨大的倉庫塞滿大小不一的包裹，紙箱堆疊出一座又一座的包裹山，多到幾乎看不到盡頭，也讓原PO忍不住討拍說，每次只要雙11都讓人超吐血。

驚人的包裹海畫面曝光後，立刻吸引將近5千名網友朝聖，不少人心虛坦承，裡面應該有自己下單的產品，「很抱歉，某平台送的11張免運券我全用了，平均一張券可買三家，造成社會大眾的反感。我做出了最不好的示範」、「抱歉免運券全用了」、「我買了18罐奶粉」、「我今年有克制，買很少，大概10件左右」。

民眾雙11購物節買爆，驚人包裹形成一片牆。（圖／翻攝自爆怨2公社）

雙11購物節除了物流公司收到巨量包裹外，超商的戰況同樣慘烈。（圖／翻攝自爆怨2公社）

許多在物流公司工作的網友也留言大嘆快累死，「昨天在新竹物流，搬貨搬到快爬出公司了」、「本身也因為雙11活動，上班上到瘋掉，我懂你的辛苦」、「我們的營業所也爆掉了」、「今天九萬件貨，真的忙翻了」。

也有人表示，不只物流公司的倉庫被包裹塞爆，超商的戰況也很慘烈。其中一名網友更貼出路過一間超商的畫面，只見海量的包裹堆在超商外面，形成一片紙箱牆，只留下店門口可以進出，誇張景象讓人看得瞠目結舌。