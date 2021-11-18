上季HBL挑戰3連霸失利、最終獲第5名的能仁家商，新球季重新開始，預賽首戰面對治平高中，在「禁區坦克」史魯齊被對手防守鎖定的情況下，上半場戰況比較吃緊，在潘偉傑外線發揮、林子皓策應等幫助，在下半場甩開治平，終場98比67順利收下勝利。

史魯齊在治平防守針對下，未能殺番禁區，全場僅獲8分、7籃板，教練李正豪指出，賽前有心理準備對方的防守策略，希望他在禁區拿到球的狀況下，可以幫隊友掩護、製造機會，也不要情緒上受到影響。

治平可以說是對付史魯齊最有辦法的隊伍，史魯齊高中生涯目前兩次對上治平，單場的分都是個位數，各只留下8分、6分。

能仁雙槍潘偉傑、林子皓此役各貢獻28分、23分，潘偉傑個人飆進7記三分球，而且12投7中命中率不錯，替補王翊仲也砍進3記三分、贊助11分。

東泰高中、成功高中一戰，東泰首節就打下雙位數領先，第2、3節將成功單節得分壓在7分、8分，持續穩定大幅領先，終場上屆第4東泰73比46輕鬆獲勝。

能仁家商林子皓（左）對治平高中轟下23分。（高中體總提供）