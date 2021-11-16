高雄市岡山區岡山路16日上午因為水管破裂而淹水，一家汽車檢驗廠旁淹水，檢驗廠受創嚴重。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區岡山路620號前600 mm混擬土水管16日上午破裂，機車騎士繞道而過，險象環生。自來水公司表示，目前已經停水搶修，預計於17日凌晨0時搶修完畢，影響約2.8萬戶。

上午自來水管破裂，由於岡山路是主要幹道，影響許多民眾上班，民眾騎著機車繞道而過，險象環生。旁邊的汽車檢驗廠淹水達小腿肚，民眾抱怨連連。

有網友在臉書貼文指出：「我家門前有小河！」籲請大家注意。岡山警方說，警方上午獲報後，已經派人到場處理，幸無人受傷。網友指出，上午7時許就開始冒水，但到9時許才看到工作人員到場處理，這品質與費用誰來負責啊？真的無言以對！

目前停水的區域包含岡山區平安里、台上里、壽天里、歸仁里、後紅里、忠孝里、協和里、後協里、信義里、仁壽里、碧紅里、福興里、協榮里、壽豐里、仁義里、岡山里、前鋒里、為隨里、嘉興里、竹圍里。這些區域預計停水至17日凌晨0時。

對於有民眾反映，該區域此前就有漏水問題，自來水公司說，對於岡山與其他區域的老舊水管，已經對高風險的水管安排檢修，將逐步汰換老舊水管。