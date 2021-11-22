但最近有民眾發現移植到員林公園的柏樹將近一辦枯黃死亡，批公所為了燈會移植原本生長好好的柏樹。（吳建輝攝）

公所回應，目前已委託廠商進行維護，期盼明年春年能恢復過往綠意盎然景象。（吳建輝攝）

陳秋蓉質疑，只為了燈會將柏樹移植，然後種植草皮，但現在側除燈區後，公所又得花人力整理草皮，這不就是浪費公帑嗎。（吳建輝攝）

2021年員林公所舉辦燈會暨元宵活動，配合主副燈區設置，把育英路與萬年路三段交叉口約70顆柏樹進行移植，但最近有民眾發現移植到員林公園的柏樹將近一半枯黃死亡，痛批公所為了燈會移植原本生長好好的柏樹；公所回應，主因是太過密集影響生長才選擇移植，目前已委託廠商進行維護，期盼明年春年能恢復過往綠意盎然景象。

員林燈會在員林市長游振雄任內首度舉辦，燈座雖然不多，但很有員林特色，廣受民眾好評；前議員陳秋蓉表示，這些柏樹原本種植在八條通育英路與萬年路三段交叉口，非常美麗，但為了元宵燈會就把它移走，但移走就算了，還沒有好好照顧他們，死了將近4成，真的有點太可惜。

陳秋蓉質疑，只為了燈會將柏樹移植，然後種植草皮，但現在側除燈區後，公所又得花人力整理草皮，且移除原本種好好的柏樹也又要再花錢養護，花了布置燈區的錢，又要多花養護的錢，今年又要再花錢布置，這不就是浪費公帑嗎。

員林公所則表示，原本種植在育英路與萬年路三段交叉口約70顆的真柏，是因為生長密集，加上配合燈會副燈區設置，因此今年1月的時候移植到公19公園以及員林公園上，公19公園的真柏全樹存活，但移植到員林公園的37顆真柏，約半數有葉片發黃、甚至無葉片凋零的情形，引發民眾疑慮。

公所說，當時為營造燈會主副燈區一體性，加上柏樹矮小怕民眾踩到，因此選擇移植，目前深入了解並非全部柏樹都有此情形，經專家研判受土質影響程度較小，有可能是個別植株得病所造成，目前已經請維護廠商協助處裡，盼明年春天能恢復過往綠意盎然景象。