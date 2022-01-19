伺服器與桌機市況不錯，且農曆年前備貨需求強勁，連接器廠嘉澤(3533)今年第1季營運可望淡季不淡，嘉澤預估，第1季營收約季減10%，美系外資最新報告看好嘉澤將受惠於DT/伺服器CPU升級需求，上調嘉澤2022年/2023年獲利預估，嘉澤今天股價逆勢收高。

電競帶動桌機(DT)需求暢旺，且伺服器市況不錯，加上農曆年前備貨潮，讓嘉澤今年第1季營運淡季不淡，雖然受工作天數較少影響將低於去年第4季旺季營收，但季減幅度約10%，相較往年同期表現相當不錯。

嘉澤表示，目前Intel新款CPU Alder Lake滲透率約1成5，預期下半年將可拉升到50%，由於高階DT新款CPU Socket同時搭載DDR 5及PCIE，可望帶動相關新產品占比逐步攀升，對公司今年營運將有正面助益。

嘉澤2021年12月合併營收為22.51億元，月增9.6%，年增25.62%，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收為60.38億元，季增5.31%，優於市場預期，累計2021年合併營收為213.83億元，年增23.74%，亦是歷年新高。

美系外資最新報告指出，儘管短期有Eagle Stream延遲問題，我們對伺服器CPU Socket長期升級趨勢保持積極看法，且近期Alder Lake強勁需求，讓我們對DT CPU看法更加樂觀，意謂嘉澤DT CPU業務收入/毛利率有更好的上升空間，以及公司DDR 5業務前景看好，長期而言，我們預期嘉澤將持續受益於DT/伺服器CPU升級需求、雲端伺服器增加投資趨勢、AMD伺服器市占率提升，以及各項I/O技術升級需求，為反應Alder Lake CPU滲透率較預期快，將嘉澤2022年/2023年獲利上調4%/4%，維持嘉澤「中立」評等，但目標價由675元上調至765元。