宇峻奧汀旗下經典單機遊戲《幻想三國誌》，從2003年《幻想三國誌》問世，到2018年再續前緣的《幻想三國誌5》，總共歷經了19年的黃金歲月，全球累積了廣大的忠實粉絲，在華人武俠遊戲中佔有一席之地，時間淬煉經典，如今由《幻想三國誌》原班人馬監製，將於今年推出最新力作《幻想三國誌─天元異事錄》，融合遠古神話與三國歷史，隱藏在歷史盔甲下的軼聞軼事即將破繭而出，即日起(1/19)於Steam平台開放免費試玩，玩家能搶先體驗睽違4年《幻想三國誌》的全新續作！

遊戲背景介紹

《幻想三國誌─天元異事錄》 時空背景講述中平五年，黃巾之亂雖已平定，然亂局依舊的動盪時代。故事發展圍繞著一位意氣風發的少年─「伏策」以及三大神秘組織─「連山閣、藏花樓、魎狩」，連山閣修史藏書；藏花樓蒐羅天下異聞；魎狩除魔衛道，三者互為依託，各有所職。但卻在十六年前，一場變故使得魎狩自絕於世外，連山閣的召喚魘靈之術從此被列為禁術，藏花樓亦對此諱莫如深...

三國為英雄輩出的時代，傳頌著無數種不同的傳說，看似輝煌動人的故事下，卻有陰暗悔恨的一面，由風流人物、魘靈、魘魔交織而成的神州大地，玩家們在窺探歷史真相的同時，又會發現什麼懾人的秘密呢？隨著伏策邂逅無數冒險和千古風流人物，多重支線、多元劇情的遊戲特色，玩家們將會寫下屬於自己的傳奇異事，可謂江山代有才人出，各領風騷數百年！

遊戲特色介紹

獲獎無數的國產RPG遊戲《幻想三國誌》，柔情俠骨卻又盪氣迴腸的劇情情節一直是《幻想三國誌》的迷人之處，《幻想三國誌─天元異事錄》由原班團隊監製，擁有強而有力的百萬字劇情架構，並且結合歷代經典玩法和全新系統，打造出別樹一幟的華人經典RPG，本次就來搶先介紹「出示」、「弱點」兩個別具特色的系統吧！

遊戲系統介紹

《幻想三國誌─天元異事錄》即日起試玩版搶先體驗

《幻想三國誌─天元異事錄》即日起試玩版搶先體驗

還記得歷代《幻想三國誌》推演劇情走向時，NPC往往是提供重要情報的重要角色，隨著關卡的演進，NPC的台詞會跟著有所不同，附有喜怒哀樂的NPC可謂錦上添花的綠葉呢，在《幻想三國誌─天元異事錄》中，與NPC的互動不僅只限於對話和答題，更多了「互動出示」的功能，當NPC有特定需求時，可以透過「出示」將道具或情報送給NPC。若在有限互動次數內便滿足NPC的需求，即能因洞悉人心而獲得威望，在此地區聲名大噪！

《幻想三國誌─天元異事錄》即日起試玩版搶先體驗

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五行相剋已是老生常談的遊戲系統，在《幻想三國誌─天元異事錄》中攻擊技能融合了五行屬性(金、木、水、火、土)與武器類型(斬、突、射、剛、奇、刺、亂、纏)，敵人也存在這些弱點，透過相同的特性攻擊，敵人的弱點就會顯現出來，防禦點數也會隨著攻擊次數減少，面對強大的敵人，窺視敵方的弱點，善用我方的武器類型，正是出奇制勝、逆轉局勢的重要關鍵！

試玩版下載

《幻想三國誌─天元異事錄》免費試玩版於今日(1/19)在Steam平台正式上架，最新活動消息與遊戲資訊，請鎖定《幻想三國誌─天元異事錄》官方粉絲團。