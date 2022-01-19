外界質疑台中市政府包庇大甲鎮瀾宮，拒絕提供鎮瀾宮組織章程一事。台中市政府民政局長吳世瑋19日駁斥不實指控，強調市府依法行政絕無包庇，內政部 17日來文索取鎮瀾宮組織章程，民政局依規配合行文提供，並重申宮廟組織章程是屬政府資訊公開法規範保護範疇，申請人若非利害關係人，民政局應受政府資訊公開法限制，不得擅自對外公開宮廟組織章程內容，以免觸法，但若宮廟主動公開，不在此限。

對於外界質疑顏清標先生擔任董事長一職合法性？吳世瑋指出，顏清標擔任鎮瀾宮董事長是在三年多前改選，並在前市長林佳龍任內備查，基於行政一體，顏清標擔任董事長合法性自無疑義。

吳世瑋說，至於信徒易錦隆向民政局檢舉大甲鎮瀾宮，首先需視易錦隆是否為鎮瀾宮的利害關係人，民政局僅能就信徒代表提出事項，進一步討論宮廟內部人事選任問題。

吳世瑋強調，鎮瀾宮有幾位選舉人，顏董事長連任22年是否合理？市府依法對於寺廟及宗教財團法人從事「行政監督」輔導作為，以利其自行健全運作；至於各宗教財團法人內部組織成員認定、推選的管理人是否合法及信徒大會決議效力等事項，仍屬「私 權」爭執，應由民事法院確定其法律關係，市府備查僅止於形式監督。