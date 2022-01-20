白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）19日（周三）表示，美國食品藥物管理局（FDA）可能最快下個月就允許5歲以下孩童接種輝瑞（Pfizer）與BNT（BioNTech）疫苗。
佛奇受訪時談及此事，他說：「我希望能夠在下個月放行，或者不要太遲，但我無法保證。」
佛奇指出，幼童可能也需要接種3劑疫苗，因為根據輝瑞的臨床實驗，2到4歲孩童接種2劑疫苗並未產生足夠的免疫反應。
輝瑞在去年12月宣布倘若3劑疫苗證實有效，擬於2022年上半向FDA遞交申請資料。
白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）19日（周三）表示，美國食品藥物管理局（FDA）可能最快下個月就允許5歲以下孩童接種輝瑞（Pfizer）與BNT（BioNTech）疫苗。
佛奇受訪時談及此事，他說：「我希望能夠在下個月放行，或者不要太遲，但我無法保證。」
佛奇指出，幼童可能也需要接種3劑疫苗，因為根據輝瑞的臨床實驗，2到4歲孩童接種2劑疫苗並未產生足夠的免疫反應。
輝瑞在去年12月宣布倘若3劑疫苗證實有效，擬於2022年上半向FDA遞交申請資料。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。