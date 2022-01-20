白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）19日（周三）表示，美國食品藥物管理局（FDA）可能最快下個月就允許5歲以下孩童接種輝瑞（Pfizer）與BNT（BioNTech）疫苗。

佛奇受訪時談及此事，他說：「我希望能夠在下個月放行，或者不要太遲，但我無法保證。」

佛奇指出，幼童可能也需要接種3劑疫苗，因為根據輝瑞的臨床實驗，2到4歲孩童接種2劑疫苗並未產生足夠的免疫反應。

輝瑞在去年12月宣布倘若3劑疫苗證實有效，擬於2022年上半向FDA遞交申請資料。