偷錢包仍不滿足 噁男搭電梯伸鹹豬手 警公布畫面揪惡狼

北市捷運西門站一名街友上月侵占民眾遺失的皮夾，拿走現金6000元、2張千元面額的五倍券，警方接獲報案，沿途調閱監視器，發現他不止侵占，還會占便宜，在電梯裡面偷摸女孩子臀部，以及Dcard上民眾貼文「在北車搭手扶梯被噁男摸小腿」都是同1人，不過被害女子都沒有報案，警方僅依侵占遺失物罪嫌送辦。

警方表示，上月底，一名婦人坐在捷運西門站的石椅上照顧小孩，不慎將皮夾放置在石椅，離去時忘記拿走，42歲的吳姓街友發現，立即將現金抽出，丟棄皮夾，沿途迫不急待數鈔，進入電梯後，更高興地往旁邊的女孩子靠近，當電梯門打開時，突然摸一把，嚇得女子往旁跳開。

警方統計捷運站車站內侵占遺失物案件數。（圖／警方提供）

吳男遭指控，一名女子上月底搭乘電扶梯，遭男子摸小腿，回頭驚見全身髒兮兮，穿著藍白拖鞋的男子，警方看到是同一人，已經在社群中留言，希望女子能出面報案，將噁男繩之以法，但未獲回應。

警方統計，去年年在捷運系統內發生之侵占案件總計79件，約占捷運系統內刑案比例的29％，絕大多數都是因一時貪念、動心起意將拾得物品據為己有，呼籲如於捷運站內拾獲他人財物，應送交站務人員或警方公告招領，勿因小失大而觸犯法網，留下刑案紀錄而悔不當初。