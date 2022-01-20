周玉蔻打不到高端痛罵「懦夫」 陳時中笑：改天約她一起去打

媒體人周玉蔻不滿打不到高端，在節目上狂罵台北市政府15分鐘，甚至痛批衛福部長陳時中懦弱、是懦夫，認為陳被台北市長柯文哲欺負卻不反擊，是「姑息養奸」。陳時中今被問到這問題，開心地笑了好一會，最後以「尊重第四權」回應，更不忘補一句，「不然我約她一起去打高端好了」。

至於媒體點名民進黨可望徵召陳時中參加年底選戰，其中又以台北市長呼聲最高，陳時中強調，在疫情未見緩和下，不考慮脫隊參選。

媒體人周玉蔻今天在節目上抱怨預約不到高端的第三劑疫苗，因此大罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中懦弱、姑息養奸。

陳時中今天回答說，我不知道她會覺得我姑息養奸。高端疫苗我們還很多，沒問題，只要地方把施打點開放出來就可以，媒體人有媒體人的想法，有時候用詞強烈一點，是善盡她第四權的力量，我再約她一起去打好了。

至於有民調顯示，台北市選戰，陳時中是代表民進黨最有力人選，對此，陳時中回覆：「在疫情還未控制下，完全不考慮這件事情。」