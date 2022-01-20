陸商務部：取消加徵關稅 符合中美消費者、生產者根本利益 17:272022/01/20 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部發言人束珏婷今表示，取消加徵關稅符合中美雙方消費者和生產者的根本利益，也有利於世界經濟恢復。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部今（20日）舉行例行記者會，針對美國總統拜登於當地時間週三表示，還沒有準備取消前任總統加徵的關稅，大陸商務部發言人束珏婷回應，取消加徵關稅符合中美雙方消費者和生產者的根本利益，也有利於世界經濟恢復。 束珏婷表示，中方始終認為，取消加徵關稅有利於中國，有利於美國，有利於世界。特別是在當前通脹形勢下，取消加徵關稅符合中美雙方消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。 陸中消協發「春節消費警示」：低價不等於實惠、拋去貪小便宜心理 新化年貨大街22日起跑 黃偉哲：若防疫出現破口就採斷然措施 #有利於 #加徵關稅 #消費者 #生產者 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫 翁章梁取消廟口發紅包 04:102022/01/18 地方新聞 華銀設三道防線 強化公平待客 04:102022/01/20 金融．稅務 防疫優先 黃偉哲：取消春節發放紅包 發快篩劑給北部返鄉民眾 19:332022/01/19 生活 企業籲取消對陸加徵關稅 拜登：時機未到 10:512022/01/20 國際 美航空業警告：5G帶來災難性後果 04:102022/01/19 焦點要聞 《證交所》台開退票辦理補正 21日取消分盤交易仍為全額交割股 07:442022/01/20 財經 5G安全疑慮 阿聯酋航空取消部分飛美航班 14:252022/01/19 財經 美股持續正面看待 逢低布局成長股 04:102022/01/19 投資理財 Omicron打擊澳洲消費者信心 21:532022/01/19 財經 疫情升溫打擊 尾牙、住房現退訂潮 04:102022/01/20 產業特刊 北市宣布取消校外教學、寒輔 陳時中說話了 14:542022/01/19 生活 兩岸熱門新聞 蘇起：陸丟出「統一後安排」不跟台談判 將一次解決台灣問題 - 兩岸 新華社披露解決台灣問題總體方略 - 產業財經 - 旺報 趙建民：陸和平統一政策恐將改變 統一提上日程 - 兩岸 社評／大陸酒駕治理效能 台灣應汗顏 - 焦點新聞 - 旺報 一名新冠無症狀感染者的心酸背景：來北京找兒子 凌晨打零工補貼家用 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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