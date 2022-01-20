大陸商務部今（20日）舉行例行記者會，針對美國總統拜登於當地時間週三表示，還沒有準備取消前任總統加徵的關稅，大陸商務部發言人束珏婷回應，取消加徵關稅符合中美雙方消費者和生產者的根本利益，也有利於世界經濟恢復。

束珏婷表示，中方始終認為，取消加徵關稅有利於中國，有利於美國，有利於世界。特別是在當前通脹形勢下，取消加徵關稅符合中美雙方消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。