「大師兄」林智勝球季結束後向中信兄弟自請放在60人保留名單外，希望尋求更多出賽機會，之前曾表示會討論是否網羅他的樂天桃猿，20日領隊浦韋青表示，球隊目前傾向不邀請他，目前可能只剩味全龍或是回到原球隊2個選項。

林智勝在季後成為「自由身」，但不像隊友王勝偉早早確定新東家，目前仍在尋找新球隊。浦韋青前天表示，這1、2天公司各部門會針對是否網羅林智勝，不過今天他接受電訪時表示，公司傾向不邀請他來球隊。

浦韋青說：「我們現在在進行球員談薪作業，目前就專心在處理這件事，智勝這邊現在就先傾向不邀請他來。」這也代表林智勝返回老東家夢碎，不過之前有消息傳出，味全龍隊有與林智勝接觸。

另外針對提出FA的投手陳禹勳，浦韋青表示，今天有與陳禹勳的代理人進行談話，「有跟他了解一些想法，接下來就持續協商。」至於猿隊談薪部分，目前約半數以上球員都已完成談薪，「今年球季結束比較晚，有些評估的東西也比會較晚，但我們還是希望能在一定進度上，讓球員安心訓練。」