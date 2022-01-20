台南市下營上帝廟廣發招財金，從年頭送到年尾，上限5億元，但限定1年內要歸還。（劉秀芬攝）

台南市下營上帝廟廣發招財金，從年頭送到年尾，上限5億元，但限定1年內要歸還。（劉秀芬攝）

迎接虎年的到來，台南市下營上帝廟將首次發送招財金，只要信徒得到玄天上帝的聖杯，就可領到600元發財金，且年頭送到年尾，但限定1年內還，希望藉此配合政府振興經濟，推出五方招財金，讓大家能招財、發財。

下營上帝廟主委姜金利表示，上帝廟建廟300多年來，從來沒有舉辦過發招財金活動，但這兩年受到疫情影響，百業蕭條，為了配合政府振興經濟，經請示上帝爺同意，今年首次推出招財金的活動。

上帝廟發招財金活動從年頭舉辦到年尾，大年初一開始，信徒只要前來廟裡擲筊求招財金，擲出1個聖杯就可獲得600元，但1年內要歸還，且活動一直持續到年尾，上限5億元，只要5億元送完就停辦，歡迎大家共襄盛舉。

姜金利表示，迎接農曆新年，上帝廟提供點光明燈、安太歲外服務，除夕夜當天還有搶頭香、發歲錢的活動，並準備4000份的發粿讓信徒享用，讓大家「吃發粿、發大財」。

此外，停辦至今已近30年射炮城活動，農曆1月13日將結合猜燈謎活動一起推出。姜金利說，信徒參與射炮城，只要射中就會有獎金，另外猜燈謎也會有獎品，相當豐富。