帛琉旅遊泡泡管制加嚴？ 陳時中最新說明。(影音來源：中視新聞YouTube)

帛琉爆發本土社區感染，更傳出昨(19日)單日新增22名確診，陳時中在傍晚召開說明會，證實帛琉疫情正在升溫，即刻起將針對當地入境者嚴加管制，更不排除將取消旅遊泡泡。

為因應帛琉當地疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天傍晚宣布，自1月22日起從帛琉入境的民眾都須接受5天集中檢疫所隔離，對此衛福部長陳時中不認為是台帛旅遊泡泡破滅，至於何時才會恢復，必須觀察3至4周。

帛琉單周傳出167人確診，另有9名本土個案，對於當地疫情升溫，指揮中心今天下午與交通部觀光局、帛琉官方召開視訊會議商討對策，考量當地疫情有升溫風險，決定加強來自帛琉班機的檢疫措施。

我國去年8月間與帛琉談妥台帛旅遊泡泡，放寬來自帛琉班機的檢疫規定，凡入境深喉唾液的PCR採檢為陰性，即可採5+9的模式，入境第0天至第5天可採加強版自主健康管理，第5日自費取得PCR檢測陰性報告後，可在第6日改為一般自主健康管理。

如今帛琉當地疫情升溫，陳時中表示，除入境後需接受集中檢疫5天外，還要在第零天與第五天接受PCR採檢，隨後九天則改為加強自主健康管理，但須在第8、11天使用自費快篩，第13天要接受PCR採檢，取得陰性證明後可改為7天一般自主健康管理，檢疫天數長達21天。

總計完整的檢疫措施，共需接受3次PCR採檢，以及3次自費快篩，陳時中表示，已與觀光局協調，民眾若以排定行程要求退費，相關的扣費與退費最多不會超過5％。

對於台帛旅遊泡泡是否破滅？陳時中表示，這不是目前主要關心的議題，還是以出遊民眾的安全為優先，「泡泡不算破滅，因為其他地區還不准旅遊活動，帛琉的狀況算是比較特殊」，而當地疫情雖要提高警覺，但也算相對放心。

至於來自有緊急醫療需求的帛琉民眾是否也比照辦理？陳時中指出，若有緊急醫療需求，可直接轉介至新光醫院隔離，目前已知1月22日會有航班自帛琉入境，該班機僅有4名病患，其餘皆是參加台帛旅遊泡泡的民眾。