美股道瓊指數5天「滑跌」逾1000點，是否全球資金派對進入尾聲？花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，聯準會升息、通膨疑慮，加上供應鏈等議題持續干擾市場，預期股市震盪將提高，美股正在作此反映。

花旗（台灣）銀行20日舉行2022年投資展望說明。兩年來持續建議投資人高比例配置美國股票的花旗銀行，特別提醒投資人，雖然企業獲利正向可望支撐2022年全球股市，股優於債的投資主軸不變，但因預期市場波動加劇，曾慶瑞說，在資產配置的前提下，債券防禦功能不可或缺。

歷經2021年反彈，美國聯準會縮減購債規模以及各國逐步縮減財政刺激方案，展望2022年，全球經濟增長速度逐步放緩，花旗預估，全球經濟成長率將從2021年的5.6％，放緩至2022年為3.8％；美國經濟成長率則從2021年的5.5％，放緩至2022年為3.5％；中國經濟成長率也從2021年的8％大幅放緩至4.5％。

花旗財富管理指出，債市在疫情期間的表現沒有股市來的好，資產配置上，經常被建議「減碼」。聯準會對於升息的態度愈來愈明確，花旗預估屆及2023年底將升息4～5次，因此對美國中級公債和投資級企業估值會有所改善，隨著股市在高點獲利了結，可以轉作配置優質美債作為避險。