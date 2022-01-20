關於年底登場的台北市長選舉，《TVBS》民調中心今(20日)公布的最新民調顯示，如果在藍綠白三「三腳督」的情況下，當藍委蔣萬安對上衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊時，蔣以40%的支持度領先其他兩位。不過，資深媒體人黃暐瀚分析民調細節指出，蔣萬安不夠強，不要低估民進黨在台北市的得票能力。

黃暐瀚20日在政論節目《新聞大白話》中表示，蔣萬安和連勝文的情況不一樣，蔣萬安畢竟是兩屆的立委，而且他有選上，現在是要去選市長，怎麼會跟連勝文一樣？且和連相比，蔣的基礎和資格好很多。連勝文會被攻擊是因為家裡很有錢，蔣萬安以前叫章萬安，他小時候根本不知道自己的身分，根本沒見過蔣經國，並不是所謂的權貴之後。

黃暐瀚分析，按照TVBS的民調，國民黨台北市議員羅智強可能真的沒辦法，因為他擺出來，不管民進黨方面是誰，都輸給黃珊珊。同時，不論民進黨派誰，現在蔣萬安的民調都是40%左右，但可能不夠，民進黨的市長候選人最後開出來的票數絕對不會只有這樣。

黃暐瀚指出，2018年台北市長選舉，姚文智是18%左右，但當時柯文哲拿了41%。如果黃珊珊能拿18%，藍綠兩陣營的得票就是都在40%上下，誰多1%誰就贏，而民進黨的候選人不論是誰，票開出來至少都會有30%到35%，若民進黨得票有35%，黃珊珊有18%，蔣萬安有可能會輸。

黃暐瀚認為，蔣萬安必須更強，且要和黃珊珊協調或競爭，不要低估民進黨在台北得票能力。黃珊珊曾在內湖、南港選過立委，當民進黨沒有提名，而李彥秀也沒輸，因此民進黨發現，黃珊珊對綠營選票的吸收能力沒那麼強。一旦黃珊珊堅持參選，她背後是柯文哲，得票10%起跳沒問題，可是接下來會吸走的就是淺藍而不是淺綠，若淺藍被吸走，蔣萬安的票會變少，而民進黨候選人不管是誰大概都有30%。