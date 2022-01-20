位於基隆市義二路、信二口「自立書店」已有70多年歷史，創辦人陳上惠去年底辭世，第二代老闆2019年向文化部申請私有老屋建築修繕補助通過，20日老屋修建動工，木板招牌卸下後，有一面斑駁老招牌浮現，上頭是國民政府時期司法院長王寵惠所題的字，因年代久遠將保存展示。

自立書店創辦人陳上惠1945年隨部隊來台，1947年4月4日在義二路開設自立書店，長年以來在基隆深耕，自稱是第一家販賣流通中文書籍的書店，也催生了台北市重慶南路的書店街，儘管近年來書市沒落，書店依然佇立在基隆市哨船頭商圈。

自立書店後來以社區總體營造為切入，推動商圈再造與創生，陳上惠的女兒陳梅玲向文化部申請私有老屋建築修繕補助，經過數次審查、修正、補件跑流程，日前終於通過，20日上午進行修繕工程，工程人員拆除金色浮雕的木板招牌後，發現後方隱藏著另一塊舊招牌，上頭同樣寫著「自立書店」4個大字，不同的是，題字人是國民政府時期司法院長王寵惠。

陳梅玲說，王寵惠是爸爸的老師，當年開書店因經濟較不富裕，找來王提字，以手寫方式做成平面招牌，1987年裝修時，並未拆除，而是直接加上另一面立體字樣招牌，她提及，現在看到感觸良多，會先將招牌保存，未來在店內尋找適合地點展示。

陳梅玲指出，自立書店一層樓面積約40、50坪，未來書店將大改造，變成複合式經營模式，有餐飲、圖書、文具及在地特色與文創小物；目前1樓尚未決定使用方式，3樓則是展覽空間與皮影戲教學、表演場地，也可供為新書發表空間，最快明年初完工。