封關倒數，台股今天低點大跌超過260點，台積電等電子權值股表現疲弱，傳產、金融同步下挫，拖累大盤跌破萬八關卡。

台股今天以18113.94點開出，盤中電、金、傳股價軟腳，指數低點摜破18000點關卡，至17952.55點，下挫265.73點；截至11時左右，指數來到17961.77點，下跌約256點。

觀察電子權值股表現，台積電開低，盤中下跌7元，至644元；聯發科、鴻海、聯電走低；面板三虎帶量下挫，其中，友達成交量為台股第一，股價下跌近5%。

貨櫃三雄中長榮跌勢最重，下挫超過4%，陽明、萬海下跌3%，航空雙雄下跌超過2%。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，寶齡富錦、毛寶、亞諾法、恆大等防疫概念股逆勢抗跌。

法人指出，牛年封關倒數，台股成交量持續縮減，預期短線市場觀望氣氛較為濃厚。此外，外資和投信同步偏空操作，短線仍須留意年前調節賣壓。（編輯：楊蘭軒）1110121