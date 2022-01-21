台股下周三牛年封關，受到Omicron變種病毒擴散、聯準會恐加快升息與縮表的衝擊，台股今年來走勢跌宕，影響投資人抱股過年意願。不過，法人統計，近10年台股在農曆年後開紅盤勝率達7成以上，而且若開紅盤大跌，當年度都是上漲作收。

第一金投信統計，近10年台股農曆春節後開紅盤日的上漲次數達7次，平均漲幅0.27%；若拉長時間到後2周，共9次上漲，平均漲幅2.61%；後1個月，同樣有9次上漲、平均漲幅放大到3.2%，顯示年後行情仍值得期待。

而且，3次開紅盤日大跌的年度，分別是2014年、2017年與2020年，台股當年度都是上漲作收，漲幅分別有9.98%、12.65%與21.57%，代表儘管開紅盤不順，投資人若願意放長時間，都有機會帶來不錯的回報。

第一金電子基金經理人張正中表示，Omicron變種病毒快速擴散，導致全球單日新增確診人數再創新高，同時，聯準會鷹派氣焰高漲，市場預期3月將啟動升息，並且在下半年開始縮減資產負債表，雙雙打擊投資人信心。

張正中指出，目前新增確診人數較去年高峰期增加2~3倍，但是死亡人數卻只有高峰期4成左右，顯示Omicron的威脅性大幅降低，預期疫情影響將逐漸淡化，不至於改變景氣復甦。

至於聯準會政策，升息已經箭在弦上，過去經驗，金融市場在升息上路前夕，多呈現股債雙跌，而開始升息後，政策不確定性排除，股市也歷經一波修正，通常會展開谷底反彈。因此，建議投資人擔握升息前的震盪機會，採定期定額策略，逢回分批加碼布局，創造贏面。