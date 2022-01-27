台股牛年已經封關，接下來要等到2月7日才會恢復交易。即使如此，台股相關話題的討論仍相當熱烈，有網友發文詢問，若持股已不幸虧損50%以上，接下來該如何操作比較適合，引起網友們熱議，有許多過來人認為，了解造成虧損的主因才是需要關注的重點，如果只在意帳面的金額，就太傻了。

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，常常聽到一種說法是「不賣就不算賠」，但若持股虧損超過50%，此時不僅很擔心股價未來繼續下跌，也害怕停損在阿呆谷，因此陷入兩難，「此外，有考慮過攤平亦或忍痛賣出換股操作，卻不曉得哪個選擇較佳。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，若虧損已超過50%，已經沒有停損的意義，「放到解套算好運，不能解套就當教訓，了解停損紀律在哪比較重要」、「都虧那麼多，就當放水流吧，找到缺點是最重要」、「先看那些錢是不是急用吧，如果急，就認賠拿回來。」

有網友分享自身經驗表示，若是覺得公司不會倒，就可以繼續持有，「曾經在6年前買了30張17元的陽明，前年一度跌到剩5元，去年卻成功翻身，全部出場在30元。」有人則是看好石油不會倒，在疫情開始後一路攤平石油ETF，最後靠著本多終勝反轉大賺。

然而，許多網友認為，與其在意能否扳平虧損，不如找出「失敗」的原因，「如果不觀察公司營運狀況與現金流量，簡直跟賭博沒有兩樣，太傻了」、「去了解為什麼會虧到5成比較重要」、「學到一課，提醒自己接下來操作要更小心。」