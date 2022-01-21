針對高雄出現確診個案，教育局因應校園確診個案，於寒假期間為防堵疫情蔓延，緊急通知各校應採取強化防疫措施，並視疫情滾動式修正：
一、高中以下各級學校寒假活動
（一）社團、營（校）隊、體育、補考與重補修、訓練、交流、會議等，倘屬跨校或跨縣市活動者一律停止。
（二）各級學校校內非必要性活動一律停止，必要性活動（含課輔）應以線上活動為主，實體活動為輔。
（三）國小、幼兒園學生因未施打疫苗，非必要性活動也須停止，若有安親與課輔的需求，應提報教育局防疫計畫。
二、高雄市非營利及私立幼兒園提供收托服務
（一）每日入園、中午、離園量測3次體溫，採固定座位並停止跨班跨園活動。
（二）用餐須使用隔板，教室須打開窗戶維持通風、暫停開放密閉空間的遊具，幼兒專用車須固定座位。
（三）每2小時須消毒一次，以確保幼兒園的營運安全。
（四）非營利幼兒園除學期開學前停托5日外，非營利及私立幼兒園依行政機關辦公日可提供家長收托服務。
三、補習班及兒童課後照顧服務中心除遵守以上防疫規定外，維持教室之環境通風；開冷氣或空調時，應開窗至少15公分，並每堂課前及課後（兒童課後照顧服務中心每2小時）應確實清潔消毒學生使用之桌椅及公共區域，教育局將加強督導，落實防疫措施。
教育局長謝文斌特別呼籲，為降低校園群聚感染風險，請學校隨時注意最新疫情訊息，持續執行相關防疫工作，在教育局、學校及家長共同努力防疫下，提供師生安全、家長安心的健康學習環境。
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