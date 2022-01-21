農曆年前新竹市政府突公布一級主管人事異動，共有8名新任局處首長，為市長林智堅任內最大幅度人事調動，包括去年遭民代抨擊的衛生局、都發處、教育處和工務處懸缺，也都順利補齊。此次人事異動多由副主管陞任，平均年齡為49歲，目前除了警察局長已於1月17日就任、衛生局局長自2月14日生效外，其餘主管職務均自21日生效。

新竹市政府局處首長去年遭民代抨擊竟高達四分之一懸缺，包括衛生局、都發處、教育處和工務處，其中衛生局長懸缺最久。21日市府今公布一級主管人事異動，同時補齊所有懸缺：民政處長由產業發展處長張力可接任、工務處長由副處長葉時青陞任、產業發展處長由行政處副處長許智堡陞任、教育處長由民政處副處長賴榮光陞任、都市發展處長由副處長許志瑞陞任、城市行銷處長由副處長林正光陞任、衛生局長由吳欣席醫師接任、警察局長由郭士傑接任。

人事處指出，市長林智堅上任後進用優秀人才，本次是其任內最大幅度人事調動，多由市府副主管陞任，拔擢６、７年級青壯派優秀幹部，是7年來推動竹科X、大車站、棒球場、動物園等重大建設的菁英團隊。林智堅表示，盼優秀團隊在最後1年「壓線衝刺」，拿出最好市政成績，持續創造新竹人的幸福與光榮。他也表示自己離開公務體系是必然，但「留下的優秀人才是城市最大資產，要繼續傳承新竹經驗。」

此次人次異動出現兩張新面孔，為新任衛生局長吳欣席及警察局長郭士傑。吳欣席1968年生，畢業於中國醫藥學院醫學系、國立雲林科技大學管理學博士。現任中華民國醫師公會全國聯合會醫事法規委員會召集委員，目前為雲林縣執業眼科醫師，對公衛服務充滿熱忱。

吳欣席有感於新竹市發展潛力十足，盼深化與在地醫療體系、科技產業合作，要將新竹市打造為智慧醫療城市。除兒童醫院推動、醫療資源整合，也已為首當其衝的防疫工作做好準備。

郭士傑是雲林縣人，中央警察大學交通學系56期畢業，東吳大學法律學系碩士，歷任台中市政府警察局督察、後勤科科長、交通警察大隊大隊長、第五分局分局長及內政部警政署保安組組長等職務，內外勤經驗豐富。