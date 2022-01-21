鐵道迷呂姓民眾今天中午11點22分左右，行經159縣道時，發現平交道柵欄放下時，竟然雙向都各有一部車輛跨越平交道遮斷桿在槽化線上，包夾林鐵火車，雖並無釀成事故，「兩個方向都有三寶」讓他直呼離譜。
呂姓民眾今天上午到竹崎拍攝林鐵火車，中午從灣橋要騎往嘉義市時，行經林鐵平交道，發現竟有兩部車皆違規跨越平交道遮斷桿，且其中一部自小客車車尾卡住平交道遮斷桿，導致火車通過後遮斷桿無法升起，副駕駛座乘客及一旁的摩托車騎士還下車幫忙抬起，十分離譜。
林鐵及文資處副處長周恆凱說，該處是阿里山林鐵第34號平交道，8K＋069公里處，因事證明確，林鐵及文資處會將事證函送給警方依法開罰。
根據會依據道路交通管理處罰條例第54條，汽車駕駛人，駕車在鐵路平交道有下列情形之一者，處新臺幣一萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照：一、不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越。二、在無看守人員管理或無遮斷器、警鈴及閃光號誌設備之鐵路平交道，設有警告標誌或跳動路面，不依規定暫停，逕行通過。三、在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車
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