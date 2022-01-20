本土新冠肺炎疫情不斷延燒，9天農曆春節年假即將到來，台南市預估春節搭高鐵、火車從北部返回台南的民眾逾7萬人，台南市衛生局規畫26日至28日於新營火車站、台南火車站、高鐵台南站，3天共提供5400份快篩試劑給從北北基桃及新竹返鄉的台南市民（無症狀者），可持身分證及這3天車票憑證領取。

台南市交通局指出，推估今年春節搭高鐵返鄉的台南市民約有4萬多人、搭台鐵則有3萬多人，國道客運則約1萬人左右。

考量搭高鐵、台鐵者的人數居多，衛生局將從26日起一連3天在新營火車站、台南火車站、高鐵台南站共3處地點，每天上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，發送快篩試劑，每一場次各提供300份快篩試劑，給從北北基桃及新竹返鄉的台南市民，憑這3天車票跟身分證可領取1份。

衛生局表示，發放快篩試劑數量有限，主要目的是呼籲宣導，提醒民眾要注意自身健康情形，從北部回來的民眾可以使用居家快篩，隨時檢測自身健康狀況，以保護家人及親友，另外，確保防疫量能，也將撥用1800份篩劑給防疫計程車使用。