今年為期15天的「重要節日安全維護工作」於1月24日22時啟動，至2月7日24時止，主要以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為工作主軸，內政部警政署署長陳家欽特別在今(26日)下午前往桃園市政府警察局慰勉員警執行「加強重要節日安全維護工作」辛勞，並肯定協勤民力的付出，期許警察應秉持犧牲奉獻之精神，積極為民服務，全力維護社會治安工作。

內政部警政署署長陳家欽前往桃園市政府警察局慰勉員警執行「加強重要節日安全維護工作」辛勞，並肯定協勤民力的付出，期許警察應全力維護社會治安工作。(桃園市警局提供)

年節向為國人最為重視之節慶，富有團聚之意涵，新的一年，陳家欽期許桃園市警局同仁，秉持「真誠」、「效率」、「同理心」來服務民眾，提升效率，讓民眾感受警察貼心服務，以爭取民眾信賴與支持，增進警民良好互動關係。同時秉持「全民治安」之理念，統籌運用義警、民防、義交、守望相助隊及志工等民間力量，密切結合社區民眾，攜手協力維護治安，建構安全家園，讓民眾平安歡度年假。

為讓民眾過好年，桃園市政府警察局在「治安平穩」，針對各金融機構護鈔、巡守等安全維護、辦理防竊、防搶宣導以及強力取締職業性賭場、防制幫派犯罪、掃蕩毒品、打擊詐欺等犯罪偵防工作；在「交通順暢」，對於年前採購年貨、春節返鄉出遊的人潮及車流要加強交通疏導並確實掌握，以維持交通順暢。

此外，市警局將透過警察廣播電臺及各地方電臺宣導春節期間交通管制疏導措施、即時路況資訊及交通安全觀念，提升為民服務效能；在「民眾安心」方面，立即回應民眾需求提供民眾舉家外出住居安全維護、保護存提款安全及機動派出所等便民措施，並加強幫助失蹤人口返家團圓及結合各種民力廣泛多元的社區服務，讓桃園市民深切感受到桃警團隊貼心服務及熱誠。

陳家欽也慰勉員警於疫情期間全力協助各項防疫工作，防止疫情擴散作出很大的貢獻，並要求各級幹部務必關心同仁執勤狀況，注意個人身體健康。

陳家欽也在現場並頒發慰勞金，慰勉警察同仁及協勤民力的辛勞，同時在農曆春節前，向在場人員拜年，祝福大家身體安康，新的一年吉祥如意、闔家平安。