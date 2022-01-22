桃園遠雄自貿港區亞旭電子廠有70人染疫，其中63名為移工，移工相當恐慌紛紛詢問專勤隊疫苗接種的資訊，桃園火車站疫苗接種站湧進許多移工搶著打疫苗。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊指出，許多移工聽到群體染疫消息，不懼低溫溼涼、雨彈來襲的天氣，連忙趕往接種桃園火車站疫苗接種站打疫苗，截至下午3點前就有近千人接種，接種站現場排隊人潮不斷，滿滿人潮。

專勤隊表示，專勤隊服務站與衛生局合作，從去年12月6日起在聯新醫院、中美醫院及榮民總醫院桃園分院等醫療院所及桃園火車站開設接疫苗接種站，每次接種人數近6百人，為提高疫苗覆蓋率，移民署鼓勵滯台的逾期停／居留外來人士把握機會，利用「逾期停／居留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」盡快出面接受打疫苗。

專勤隊強調4大原則，包括不收費、不通報、不查處及不管制，現場也會派通譯人員到場，提供外來人士身分確認及受理統一證號申辦等多國語言服務，讓外籍人士順利施打。

專勤隊隊長荊少安說，這波Omicron病毒疫情來勢洶洶，公費疫苗專案截至1月31日為止，有意施打者仍可向桃園市專勤隊詢問，聯絡電話：03-2174577分機412、413，專勤隊可協助聯繫安排接種疫苗，後續再依通知前往指定處所接種，因農曆春節將至，呼籲所有在台的外來人士盡速完成施打，強健國內防疫能量，保護自己同時也保障全體人民健康。