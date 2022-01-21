新北警表示，預計於今年1月24日恢復區間測速執法。（交通大隊提供）

新北警表示，預計於今年1月24日恢復區間測速執法。（交通大隊提供）

新北市目前於8處易生超速事故及違規路段設置區間平均速率執法設備，其中北宜公路19-23.1K、新店區環河路及台64線中和段108、109年實施期間違規下降9成、事故最多減少近5成，防制成效良好。

110年初因區間設備遭質疑資訊安全疑慮全面暫停使用，區間路段事故有增加趨勢，尤其北宜公路110年發生9件死亡事故，較去年4件增加125％，均發生於未實施區間路段，觀察事故發生情形多為未依規定讓車、失控自撞山壁、衝到對向車道或翻落邊坡等，多與速度有關。

為防制事故發生，新北警運用13處固定式測速照相設備及23處移動式測速照相點位加強超速取締，110年共取締1萬7千餘件，同時增加機動巡邏實施交通稽查，惟跑山車友會成立「掃雷小組」，沿線巡查執行測速點位並互相通報減速行駛，通過後再加速，致速度管理成效有限，區間設備確有執法必要。

交通部110年12月底公布區間設備資安檢測要求，縣市政府確認資訊安全無疑慮後可自行公告恢復執法。新北警已全面檢視區間設備，並洽台灣商品檢測驗證中心(ETC)辦理資料流向分析，結果證實無不明資料傳輸，符合交通部資安規範，預計於今年1月24日配合春節加強重要節日安全維護工作恢復執法。

優先實施路段為新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2-32.2K，其中北宜公路分析近10年事故數據，26.2-32.2K事故發生較多，爰規劃該段優先實施，其他路段易超速肇事地點則以固定式及移動式測速照相加強速度管理。

新北警呼籲，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，即使不小心超速，後續適度調節車速即可避免受罰。新北警強調，區間測速不是以執法為目的，減少事故發生才是重點，春節出遊請用路人注意行車速限，共同維護交通安全。