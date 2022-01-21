清水區農會21日舉辦農民節慶祝大會以及揮毫贈春聯活動。（陳淑娥攝）

清水警分局長游永中也大顯身手。（陳淑娥攝）

清水區農會總幹事顏秋月也小露一手。（陳淑娥攝）

台中市清水區農會21日舉辦農民節慶祝大會，表揚過去一年來農業產銷優良農民及有功人員榮獲各項佳績，並舉行名家揮毫贈春聯活動，清水警分局長游永中也大顯身手，家政媽媽更製作1000多個「紅龜粿」分享喜氣，現場充滿濃厚年節味。

活動今日上午在農會舉行，清水區農會總幹事顏秋月表示，為感謝農友一年來的辛勞及貢獻，特地表揚優秀農民洪健盛、胡志宏、王文宏、陳裕源、鄭曉蓉、四健作業組與農業志工團隊等成員。因國內疫情日漸升溫，為配合防疫，改採用發放獎狀及獎品方式辦理。

現場邀請海線地區多名書法名家揮毫，吸引許多民眾爭相索取春聯；分局長游永中以來賓身分與會，也即興展現書法功力，小露身手。

清水農會也舉行傳統米食推廣贈送「紅龜粿」活動，推廣部主任李月貴說，「紅龜粿」採用農會與清水農民契作又Q又彈牙的73號圓糯米製作，包裹屏東萬丹紅豆，由十大傑出農村婦女賴香蘭與多名婦女志工手工製作，迎接新年的到來。