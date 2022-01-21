農曆新年快到了，許多信眾都會到廟裡點燈，祈求未來一年平安。有媽媽幫一家3口人點了光明燈及藥師燈，因為覺得第一排才能得到最多保佑，所以花了37萬8千元才搶到這尊爵之位，但老公不諒解，讓她滿腹委屈PO文抱怨，但這價位讓許多網友超傻眼，表示「建議你先花500元去看精神科」。

一名媽媽稍早在臉書社團「靠北老公2.0」發文抱怨，她去廟裡點光明燈及藥師燈，她認為一分錢一分貨，雖然點燈的第一排都比較貴，不過在神明第一排點燈才能得到最多加持保佑，並且廟祝也說了神明保佑下我們可以平安度過疫情，所以她為了一家平安決定點光明燈及藥師燈。

第一排的光明燈每一盞要3萬8千元，第一排藥師燈原本每一盞也是要3萬8千元，但因為疫情現在漲到每一盞要8萬8千元，一家三口的光明燈、藥師燈總共要37萬8千元，但爸爸似乎無法理解，於是媽媽抱怨到「點光明燈跟藥師燈本來就會花掉37萬8千元，這是保佑你跟兒子的必須開銷，懂不懂」。

貼文引起網友討論，價錢實在太誇張，網友們推論，「妳應該是把錢拿去買包包，騙妳老公點光明燈吧」、「一定是因為點光明燈會送滿額贈！有愛馬仕或勞力士任你選」、「這燈是正牌LV的嗎？」，也有網友表示，「建議你先花500元去看精神科，症狀極為嚴重，盡快就醫！」、「神明第一排了不起也才1000-1200元，你是點在神明位子上嗎」、「神明菩薩保佑眾生是平等的，不會因為點燈在最前排就保佑多，在後面就保佑少」。