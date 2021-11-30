秋鬥行腳團今日從沙鹿火車站出發，舉旗宣傳「反萊豬、護藻礁」公投議題。（秋鬥行腳團提供／陳淑娥台中傳真）

秋鬥行腳團今日從沙鹿火車站出發，舉旗宣傳「反萊豬、護藻礁」公投議題。（秋鬥行腳團提供／陳淑娥台中傳真）

標榜「反萊豬、護藻礁」的秋鬥行腳團進入台中市宣講第二天，30日從沙鹿火車站出發，傍晚抵達大甲鎮瀾宮，總指揮林子文帶領成員參香，祈求媽祖保佑行腳一路平安，兩公投「反萊豬、護藻礁」順利通過。

秋鬥行腳團指揮林子文高舉寫著「鬥」字的黃底黑字前旗，帶領10多名成員手舉「反萊豬‧科學」及「護藻礁‧永續」旗子，今日從海線沙鹿火車站出發，行經大甲溪橋，沿途高喊「反萊豬、護藻礁」、「1218投同意」口號；下午則進入大甲市區，傍晚4時許抵達終點站大甲鎮瀾宮。

林子文領軍參拜媽祖，祈求保佑成員一路平安，兩公投「反萊豬、護藻礁」議題能順利通過，隨後進行長達1小時的宣講。林子文表示，大甲鎮瀾宮人來人往，但許多民眾不甚了解公投具體議題內容，希望藉由身體力行的行腳方式，把他們的堅定精神及理信仰念表達出來。

發言人李建誠指出，進入台中市第一天，東海大學的幾名學生特地過來響應活動，這些大學生沒有被洗腦，還是有獨立思考的精神，讓他們覺得相當感動。而行腳沿途也受到許多熱情民眾比讚加油打氣，雖然彼此都不認識，但都能感受到大家的支持及相挺。

秋鬥行腳團明天將進入第19天，目前已跋涉超過200公里遠路，預計將從大甲火車站出發，然後行經大安溪橋，結束台中市宣講行程；接著繼續往北前進，下午會進入苗栗，並抵達苑裡火車站。