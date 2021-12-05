秋鬥行腳5日來到新竹，隊伍中出現台灣重要文學作家朱天心、朱天衣姐妹，一同反萊豬、護藻礁。朱天心表示，這四個公投案都很重要，她也很認同，但更重要的是這背後反對獨裁的精神，因為她走過威權統治的時代，了解爭取民主自由的可貴與不易，所以現在的威權和獨裁復辟，我們也要努力的反抗與捍衛民主。

在新竹火車站集結宣講時，朱天心表示，在秋鬥行腳的第一天，便一直在臉書上關注，心嚮往之，直到苗栗通霄才加入，走完竹苗這趟4天的路程，心情完全是在過程裡學習充電。

朱天心說，此次參與秋鬥行腳，除了公投四項的主題完全同意之外，最在意的還是反獨裁，她深知台灣的民主是許多人拋棄自由、青春，甚至生命換取來的，長成期幾乎是跟藻礁一樣，花了好多好多的時間才走到這一步。

朱天心痛批民進黨政府把人民辛苦抗爭來的權力樣樣收回，包括媒體，不聽話的就關掉，甚至把手伸進校園，控制、打壓、人格汙衊所有的反對人士，也把所有的異議份子全都抹殺掉，這種把藻礁毀掉、民主收回的行為，讓她難以忍受。

朱天心認為民進黨在民主的狀態上台，卻把權力一步一步收回，「這是最可惡至極的事情。」她說，公投是憲法保障我們的權利，不要小看這一票，應該把權利收回到自己手上，讓主政的人、統治者「皮繃緊一點」，或是知道做壞事的時候，知道人民的眼睛還是雪亮的。

秋鬥總指揮林子文指出，秋鬥行腳在結束竹苗路程之後，預計在周一抵達大潭電廠，周二由潘忠政老師帶領導覽大潭藻礁，現場將有民眾劇場表演。接著將一路從中壢到桃園再轉往新北三峽，12日在凱達格蘭大道會師。