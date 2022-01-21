17LIVE跨界合作霹靂布袋戲相挺台灣文化。（ 17LIVE提供）

17LIVE跨界合作霹靂布袋戲相挺台灣文化。（ 17LIVE提供）

霹靂迷集合啦！2022年一開始，17LIVE跨界力挺台灣歷史最悠久的文創品牌之一「霹靂布袋戲」，霹靂歌手、戲偶也將現身系列直播節目《霹靂歌魔爭霸戰》，和霹靂迷線上聊經典、唱金曲，還開放粉絲點歌，年假期間馬拉松式直播放送帶大家重溫《霹靂英雄榜》等經典劇作，劇迷可一起上線重溫霹靂布袋戲最精華的黃金年代。

霹靂布袋戲和17LIVE這次攜手企劃了一連串跨界合作，日前特別直播節目《霹靂歌魔爭霸戰-霹靂金曲唱進天魔錄》熱鬧登場，節目由霹靂御用美女主持人法比和戲偶秦假仙搭檔主持，霹靂布袋戲經典角色魔師傲神州、霹靂歌曲搖滾王子自從和搖滾霸主阿賢難得現身直播節目，吸引大批霹靂迷上線熱情互動，提到霹靂劇迷人人敬重的「八音才子」黃文擇宣布口白聲優部分將作交棒傳承，對此加入演唱霹靂歌曲兩三年的歌手自從表示「傳承一直是很重要的問題，就像我們來到17LIVE，傳統的布袋戲能在直播平台表演，也算是某種不一樣的播出方式傳承的感覺。」法比贊同說「最近大家生活都受疫情影響，這次除了既有的宣傳方式，又結合17LIVE用線上的方式，讓大家春節年假期間不寂寞，在17LIVE推出精彩馬拉松霹靂經典劇集播放，人手一機就能在家好好防疫、好好看戲，愉快度過假期。」

接棒荒山亮擔任霹靂布袋戲演唱歌手多年的阿賢（劉昱賢），是2012年霹靂歌唱比賽「霹靂星英雄K歌大賽」比賽出身，阿賢和自從在節目現場接受粉絲線上點歌，接連獻唱《醉寒江》、《末世穹蒼》、《人中之龍》、《末法時代》等人氣歌曲，阿賢還唱了星野殘紅睽違多年剛推出的全新曲《氣焰》，兩人戴著口罩演唱依然聲線高亢、氣勢十足，劇迷紛紛刷屏丟愛心喊好聽，法比在現場近距離聽到佩服地站起來膜拜。粉絲們對幾位來賓及歌手都瞭如指掌，傲神州和秦假仙的兩位操偶師人氣不輸兩位歌手，節目中兩人讓戲偶生動互動抬槓做出各種招牌動作，粉絲看得過癮頻頻誇讚沈師傅和炮哥好厲害。

緊接著1／24(一)20：00還有一場霹靂迷不容錯過的金曲直播《霹靂歌魔爭霸戰-霹靂經典新唱音樂會》，邀來唱紅霹靂布袋戲歌曲的金曲歌王荒山亮攜手有台語小天后封號的17人氣LIVER陳韻喬，展開一場舊曲新唱演唱會，兩人將用一首首經典的霹靂金曲，為17LIVE的觀眾帶來一場音樂饗宴，節目直播帳號：布袋戲特派員https：／／17.live／zh-Hant／profile／r／17133413

霹靂布袋戲是許多台灣人共同的重要記憶，2022年適逢霹靂一哥素還真登場33週年，推出首部同名電影，《素還真》電影版將揭開台灣原創奇幻武俠第一人素還真少年傳奇起源，再掀玄幻武林新旋風。17LIVE也將於1／21-1／23包場力挺，邀請霹靂劇迷一同再次感受台灣布袋戲傳奇英雄人物的魅力，年假期間17LIVE平台上將展開一場霹靂布袋戲直播馬拉松，1／29到2／6每天中午12：00準時開播，將播出《霹靂英雄榜之風起雲湧一、二》、《素霹靂英雄榜之爭王記》、霹靂封靈島》等四部經典霹靂劇集，讓大家一起重溫回味布袋戲這項文化國寶，再次重燃霹靂魂。