22日隔夜美股又收黑，三大指數本周均跌超過4.5%。Netflix股價重挫逾兩成，拖累科技族群，美國公債殖利率走勢，以及聯準會對利率的看法都是市場關注焦點。 ★主要指數

道瓊跌450.02點或1.3%，收34265.37點，周線跌4.58%且連三周下跌。2022年迄今，下跌5.7%。

那斯達克跌385.1點或2.72%，收13768.92點，周線跌7.55%，創2020年以來最大單周跌幅。2022年迄今，下跌12%。

標普500跌84.79點或1.89%，收4397.94點，周線跌5.68%且連三周下跌，並創22個月最大單周跌幅。目前，標普500已較歷史最高點下修超過8%。2022年迄今，下跌7.73%。

費城半導體收3434.79點，跌59.97點或1.72%。

★消息

美國財長葉倫參加達沃斯世界經濟論壇視訊會議時預測，美國通膨將在2023年下降，同時，美國人力市場也會表現很好。

自2022年開始，美股一直受到美國公債殖利率飆升、以及聯準會趨鷹，欲量化緊縮的貨幣政策所困擾。因此，對利率極度敏感的高成長科技類股也面臨極大壓力。同時，美股2022年開市到目前為止，亦是2008年以來表現最差，過去13個交易日中，有9個都走跌。美國10年期公債殖利率下降一個基本點至1.79%，但2022年開市迄今已從1.5%大幅上揚。

聯準會將於美國時間25日舉行為期兩天貨幣政策會議，市場預估聯準會將會暗示，3月份就會開始三年多以來首次的加息，然後過不了多久，又會縮減龐大的資產負債表。若三月真的升息，大概會先升一碼，但為抵抗高漲的通膨，也有可能會升兩碼。

虛擬貨幣面臨下修壓力，比特幣跌破4萬美元大關。20日，俄羅斯央行曾宣布，禁止使用和開採此類加密貨幣。

★分析

券商Spartan Capital認為，大型銀行普遍下修財測，是一個值得注意的事。不過，美股季報周才剛開始，整體市場基本面還是沒有很差。

美國銀行表示，近期全球經濟面臨最大風險是，聯準會必須嚴肅面對通膨問題。同時，摩根士丹利也調整了美國利率政策預估，認為聯準會將加速升息，故2022上半年，標普500指數會下修一到兩成。

投資機構Leuthold Group指出，過去幾天美股都在下跌，從基本面拉升指數動力已經熄火。同時，Loup Ventures也說，在蘋果財報出爐以及聯準會談話之前，歐美科技族群都會是神經緊繃狀態。 ★類股

能源礦產類漲近12%表現最好，其次是非耐久財漲6.27%以及電子科技產業漲近5%。至於科技服務類跌11.57%，商業服務跌近11%，以及零售業跌10%表現最差。迪士尼、推特以及阿里巴巴，依序是盤面上交易最熱絡的三檔。