個案18309，本身是在學的海科大學生，高市府公布部分足跡，其他足跡尚在疫調中。（高市府提供／石秀華高雄傳真）

高雄海科大1名男大生被列為高雄今（22）日新增的14例本土個案確診之一的個案，因曾返回北部，傳染給母親，市府表示，該名男大生15日出現發燒、鼻塞和咳嗽，1月20日發病至診所就醫，21日至醫院採檢確診，此個案和高雄港中島商港區感染源不同，目前僅疫調至10至14日，其餘足跡尚在疫調中，市府表示，海科大目前已設快篩站，呼籲海科大可能接觸者的行政者和學生，返校快篩。

高市府表示，案18309年約20多歲，因本身是在學的海科大學生，日常活動有限，但和高雄港的中島商港區的接觸風險並無明顯關聯性，目前僅掌握個案10至14日曾出現在高雄科技大學的旗津校區，10日至13日7-11旗海門市，1月11日晚間出現ㄚ媞拉麵，14日中午在三郎麵館用餐。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，該名大學生個案目前僅疫調至10至14日，其餘足跡尚在疫調中，市府表示，海科大目前已設立快篩站，呼籲海科大可能接觸者的行政人員和學生，盡速返校快篩。