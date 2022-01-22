國內今天暴增82例本土個案，國內疫情多點爆發，共累計166例Omicron本土個案。國民黨台北市議員王鴻薇酸說，衛福部最新力作，創造統計學奇蹟。在CDC的新冠疫情地圖上，9例的雙北居然和117例的桃園一樣嚴重。

王鴻薇22日在臉書貼文表示，繼校正回歸後，衛福部最新力作，創造統計學奇蹟，衛福部將新冠疫情地理圖分4級，其中，染疫4例跟染疫100多例的桃園，通通劃為同一級。 所以在CDC的新冠疫情地圖上，9例的雙北居然和117例的桃園一樣嚴重，衛福部要護航桃園、護航鄭文燦，已經到了神乎其技的地步。

王鴻薇酸說，民進黨根本數學鬼才，靠收斂定義統計級距，達成政治目的，在學校報告的圖表做成這樣，還不被教授電到飛起來？更有人說，民進黨就是政治油水選舉凌駕國民生命。衛福部要幫忙民進黨執政縣市護航，在這種小地方耗掉自己信用，欲蓋彌彰，只會讓這些縣市首長，隻手遮天，中央護航形象，更加深入民心。

網友認為，「這太扯了。」、「民退黨不講科學、沒有邏輯。只有政治和同一標準——『雙標』。」、「這跨距也太大了吧..。」