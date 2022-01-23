金門縣府昨晚兵分2路，針對具高風險的休閒娛樂場所展開防疫稽查。（金門縣府提供）

國內新冠本土疫情延燒，外島金門全面戒備，縣府參議陳金增、張瑞心昨率同建設處長李有忠、衛生局長李錫鑫等人兵分2路在東、西半島的高風險休閒娛樂場所，展開新一波的跨局處聯合稽查。部分不符防疫規定者，已由縣衛生局列冊繼續追蹤。

縣府說明，國內疫苗護照制度正式上路，依中央流行疫情指揮中心的防疫指引，自1月21日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，也可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

昨晚縣府相關單位協同警方執行聯合稽查，重點工作除從業人員、顧客疫苗接種檢查，以及防疫指引宣導外，也針對部分未落實實名制、環境清消及從業人員疫苗注射不符防疫規定者，由金門縣衛生局當場輔導並列冊後續追蹤。